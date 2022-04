Kiosques en fête 2022 : Lionel LANGLAIS au Parc Montsouris Parc Montsouris, 3 juin 2022, Paris.

Le samedi 10 septembre 2022

de 16h00 à 17h15

Le dimanche 21 août 2022

de 16h00 à 17h15

Le dimanche 07 août 2022

de 16h00 à 17h15

Le dimanche 24 juillet 2022

de 16h00 à 17h15

Le jeudi 14 juillet 2022

de 16h00 à 17h15

Le vendredi 03 juin 2022

de 16h00 à 17h15

. gratuit Tous les ans, en partenariat avec la mairie de Paris, Lionel Langlais vous donne rendez-vous dans les kiosques à musiques des plus beaux parcs et jardins de Paris pour des concerts gratuits et en plein air. ( Son répertoire est original, tout public et convient aux enfants. Les concerts durent environ 1h. )

Chapeauté, costumé, impeccable, Lionel Langlais se présente en scène et vous donne un spectacle complet où rien ne manque de ce qu’en chansons tristes, émouvantes ou gaies, il est venu vous dire de son amour de la vie !

Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris

Contact : https://www.facebook.com/lionellanglais https://www.facebook.com/lionellanglais http://www.lionellanglais.com

Photo : Yohann Hebi Daher