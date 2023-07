Soirées au Kiosque Kiosque Vincent Scotto Salon-de-Provence, 22 juillet 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Le Kiosque s’anime et vous invite à danser lors de soirées festives en plein air !.

2023-07-22 20:30:00 fin : 2023-07-22 . .

Kiosque Vincent Scotto Place des Martyrs

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Kiosque comes alive and invites you to dance the night away!

El quiosco de música cobra vida y te invita a bailar toda la noche

Der Kiosk wird lebendig und lädt Sie bei festlichen Abenden unter freiem Himmel zum Tanzen ein!

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme de Salon de Provence