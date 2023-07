Concert apéro du jeudi avec Biper Swing Kiosque Saint-Jean-de-Luz, 3 août 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Aux mois de juillet et août, pendant les vacances scolaires, les concerts apéro du jeudi soir sont de retours au kiosque.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse.

Aujourd’hui c’est le groupe Biper Swing, spécialiste du jazz manouche, qui va animer votre apéritif sur la Place Louis XIV..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 21:00:00. EUR.

Kiosque Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In July and August, during the school vacations, the Thursday evening aperitif concerts are back at the bandstand

Enjoy these concerts during your stroll downtown or directly on the terrace.

Today it is the group Biper Swing, specialist of gypsy jazz, which will animate your aperitif on the Place Louis XIV.

En julio y agosto, durante las vacaciones escolares, vuelven los conciertos de aperitivo de los jueves por la noche en el quiosco de música.

Disfrute de estos conciertos paseando por el centro de la ciudad o en la terraza.

Hoy, el grupo Biper Swing, especialista en jazz gitano, amenizará su aperitivo en la plaza Luis XIV.

In den Monaten Juli und August, während der Schulferien, finden wieder die Aperitifkonzerte am Donnerstagabend im Kiosk statt.

Genießen Sie diese Konzerte während Ihres Spaziergangs durch die Innenstadt oder direkt auf der Terrasse.

Heute ist es die Gruppe Biper Swing, die sich auf Gypsy-Jazz spezialisiert hat, die Ihren Aperitif auf dem Place Louis XIV musikalisch umrahmen wird.

Mise à jour le 2023-06-20 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements