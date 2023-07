Fête de la musique 2024 Kiosque Saint-Jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Fête de la musique 2024 Kiosque Saint-Jean, 21 juin 2024, Saint-Jean. Fête de la musique 2024 Vendredi 21 juin 2024, 19h00 Kiosque Concert Afin de célébrer l’arrivée de l’été, mettons nous en fête le 21 juin ! Pour cet incontournable événement musical, qui met à l’honneur les musiciens amateurs aussi bien que professionnels, dans différents styles musicaux, la ville de Saint Jean et les associations culturelles du territoire vous propose des concerts gratuits le vendredi 21 juin 2024. Des événements musicaux seront à retrouver à Alex Jany avec l’école de Musique et de danse ADMNET ; venez applaudir ces nouveaux artistes qui font leurs débuts en live ! En extérieur, vous retrouverez la programmation éclectique organisée par la ville et l’église sera animée pour l’occasion par les chorales de Saint-Jean. Une buvette- restauration rapide sera proposé ; sur place, dès 18h30. Programme disponible dès le mois d’avril sur le site. Kiosque Saint-Jean Saint-Jean [{« type »: « phone », « value »: « 05 32 09 67 41 »}, {« type »: « email », « value »: « projetsculturels@mairie-saintjean.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

