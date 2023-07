Concert de cord’athlétes Kiosque Saint-Aubin-sur-Mer, 19 août 2023, Saint-Aubin-sur-Mer.

Saint-Aubin-sur-Mer,Calvados

Concert au kiosque du groupe Cord’athlétes.

2023-08-19 21:00:00 fin : 2023-08-19 23:00:00. .

Kiosque

Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie



Concert on the bandstand by Cord athlétes

Concierto en el quiosco de música de Cord’athlétes

Konzert der Gruppe Cord’athlétes im Kiosk

Mise à jour le 2023-06-29 par Calvados Attractivité