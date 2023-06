2ème Saison du Kiosque : L’harmonie de Bourg de Péage Kiosque Romans-sur-Isère, 27 juin 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Une nouvelle saison musicale en plein air et gratuite débute à partir de Dimanche 4 Juin 2023 : il s’agira de la 2ème édition de la Saison du Kiosque.



Mardi 27 juin, 20h30 : L’Harmonie de Bourg-de-Péage.

2023-06-27 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-27 . .

Kiosque Place Jules Nadi

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A new season of free open-air music begins on Sunday June 4, 2023: the 2nd edition of the Saison du Kiosque.



Tuesday June 27, 8:30pm: L?Harmonie de Bourg-de-Péage

El domingo 4 de junio de 2023 comienza una nueva temporada de música gratuita al aire libre: la 2ª edición de la Saison du Kiosque.



Martes 27 de junio, 20.30 h: L’Harmonie de Bourg-de-Péage

Ab Sonntag, dem 4. Juni 2023, beginnt eine neue kostenlose Open-Air-Musiksaison: Es wird die 2.



Dienstag, 27. Juni, 20.30 Uhr: L?Harmonie de Bourg-de-Péage

Mise à jour le 2023-06-02 par Valence Romans Tourisme