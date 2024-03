Kiosque Pygmalion – The Spirit of Gambo – Musicall Humors Station Ausone Bordeaux, vendredi 8 mars 2024.

Début : 2024-03-08T18:00:00+01:00 – 2024-03-08T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-08T18:00:00+01:00 – 2024-03-08T19:30:00+01:00

The Spirit of Gambo

Musicall Humors – Julien Léonard, Myriam Rignol, violes de gambe

Personnage fascinant du 17eme siècle anglais, le Captain Tobias Hume était un violiste et compositeur inspiré, mais avant tout un militaire de carrière apprécié pour ses talents sur les champs de bataille, aux côtés des armées suédoises, anglaises ou russes. Ce programme à deux violes à pour coeur quelques une de ses pages les plus épiques et les plus douces, entrelacées de fantaisies à deux d’Orlando Gibbons, Ambrose Lupo et Michael East.

Le concert sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. – Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 : littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; – Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «

