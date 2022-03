Kiosque Pygmalion – Quatuor A’dam Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Kiosque Pygmalion – Quatuor A’dam Station Ausone, 12 avril 2022, Bordeaux. Kiosque Pygmalion – Quatuor A’dam

Station Ausone, le mardi 12 avril à 18:00

>>> Le Kiosque Pygmalion accueille le Quatuor A’dam, quatre voix d’hommes autour d’un programme de chant a cappella qui vous fera voyager de la musique classique à la variété française en passant par le gospel. >>> Quatuor A’dam est un ensemble vocal composé d’Olivier Rault, Louis-Pierre Patron, Julien Guilloton et Ryan Veillet. >>> Le Kiosque est un projet développé par l’Ensemble Pygmalion en résidence à l’Opéra National de Bordeaux en partenariat avec la Librairie Mollat. Les artistes de l’ensemble proposent des rencontres et concerts sur le territoire afin de faire découvrir un large répertoire musical au plus grand nombre. >>> Rendez-vous à la Station Ausone. Le concert se déroulera dans le respect des règles sanitaires.

Le concert se déroulera dans le respect des règles sanitaires.

Le Kiosque Pygmalion accueille le Quatuor A’dam, quatre voix d’hommes autour d’un programme de chant a cappella. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T18:00:00 2022-04-12T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux Departement Gironde

Station Ausone Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Kiosque Pygmalion – Quatuor A’dam Station Ausone 2022-04-12 was last modified: by Kiosque Pygmalion – Quatuor A’dam Station Ausone Station Ausone 12 avril 2022 bordeaux Station Ausone Bordeaux

Bordeaux Gironde