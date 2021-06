Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Kiosque Pygmalion – Ensemble Perspectives Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Kiosque Pygmalion – Ensemble Perspectives

Station Ausone, le mardi 22 juin

Station Ausone, le mardi 22 juin à 18:00

Avec « Playlist », l’ensemble Perspectives nous invite à imaginer le concert autrement, à décloisonner davantage la musique. Il se réunit autour de ce programme avec l’envie d’y apporter une dimension et une approche originale, afin d’offrir un nouvel espace de perception, au-delà des clivages stylistiques et des sentiers rebattus où la musique perd parfois son fil d’Ariane. Œuvres de Purcell, Sting, Brahms, Chaplin, Fauré, Paul Simon… Dans le cadre de sa résidence à l’Opéra National de Bordeaux, Pygmalion a imaginé le Kiosque Pygmalion qui réunit ses musiciens et la librairie Mollat, pour proposer des concerts originaux, stimulants, gratuits et ouverts à tous à la Station Ausone. Le Kiosque Pygmalion est soutenu par la Fondation Orange. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles (jauge limitée à 97 personnes). L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Rendez-vous à la Station Ausone. Crédit photo ©Sandrine Expilly Venez retrouver le Kiosque Pygmalion qui accueillera l’ensemble Perspectives à la Station Ausone. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2021-06-22T18:00:00 2021-06-22T19:30:00

