Kiosque Pygmalion avec Perrine Devillers et Ariel Abramovich Station Ausone, 16 décembre 2021, Bordeaux.

Kiosque Pygmalion avec Perrine Devillers et Ariel Abramovich

Station Ausone, le jeudi 16 décembre à 18:00

Cipriano de Rore et Giaches de Wert, deux des plus importants madrigalistes franco-flamands de la Renaissance italienne ont consacré une partie de leur oeuvre à deux monuments poétiques universels : Le Canzionere de Pétrarque (1304-1374) et le Roland Furieux de l’Arioste (1474-1533). Madrigaux initialement écrits pour quatre ou cinq chanteurs, Ariel et Perrine vous en proposent des adaptations pour luth et voix. Faisant entendre les passions sublimes et désespérées de Pétrarque pour Laure ou Bradamante pour Roger, ces textes, inspirateurs de la littérature européenne depuis leur écriture, expriment avec grande sensibilité, la sensualité et la fragilité du destin humain. A voir en direct sur notre page Facebook et Youtube : [[https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat)](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Dans le cadre du Kiosque Pygmalion, venez assister à un spectacle de Perrine Devillers, chanteuse soprano, et Ariel Abramovich, luthiste.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T18:00:00 2021-12-16T19:30:00