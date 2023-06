Concert off de l’Agglo – Rio 77 Kiosque Puy-Saint-Martin, 18 juillet 2023, Puy-Saint-Martin.

Puy-Saint-Martin,Drôme

Les concerts offs de l’Agglo reviennent! Rio 77 vous embarque pour une soirée festive..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 . .

Kiosque

Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Agglo’s off concerts are back! Rio 77 takes you on a festive evening.

¡Vuelven los conciertos off de Agglo! Rio 77 te lleva a una velada festiva.

Die Off-Konzerte der Agglo kommen wieder! Rio 77 lädt Sie zu einem festlichen Abend ein.

