Le cadre des visites Nature et animations et à l’initiative de Fabien Briaud, agent Espaces verts, les curieux de la nature pourront découvrir les jardins comestibles.

Associations légumes/ fleurs et des légumes méconnus.

Pour la 3e année consécutive, le Pôle patrimoine végétal de la ville de Melle déploie des massifs intégrant des légumes, petits fruits et aromatiques ouverts à la collecte ou récolte citoyenne au même titre que les vergers communaux.

Des massifs, carrés aménagés, bacs fleuris intégrant des légumes comestibles et des plantes aromatiques sont déjà installés place Bujault, au kiosque, dans les carrés de la fontaine et en cours de création dans les communes déléguées. Une initiative talentueuse qui rencontre un succès grandissant !

Samedi 03 juin à 10h – Découverte des jardins comestibles, ouverts à la récolte citoyenne, avec Fabien Briaud.
RDV au kiosque, place Bujault.
Ouvert à tous, visite gratuite !

