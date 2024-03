Kiosque Gourmand Espace Cristal Portes-lès-Valence, vendredi 15 mars 2024.

Kiosque Gourmand Espace Cristal Portes-lès-Valence Drôme

Les membres des clubs Rotary de Valence Mistral et de Valence vous convient au Kiosque Gourmand !

Dégustation et vente de vins et de produits gourmands du terroir et arts de la table.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 17:00:00

fin : 2024-03-15 22:00:00

Espace Cristal 680 avenue Charles de Gaulle

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Kiosque Gourmand Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2024-02-28 par Valence Romans Tourisme