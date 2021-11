Kiosque foodtruck Txingar : Menu palombe Ascarat, 8 novembre 2021, Ascarat.

Kiosque foodtruck Txingar : Menu palombe Ascarat

2021-11-08 – 2021-11-14

Ascarat Pyrénées-Atlantiques Ascarat

EUR 21 31 Tous les jours menus à emporter midi et soir. Menu 1 : velouté de champignons aux cèpes-salmis de palombes fraîches-pain perdu aux fruits. Menu 2 : aubergine farcie aux pieds de porc et cèpes-palombe fraîche (filets flambés au capucin, cuisses confites et toast aux abats et foie gras frais poêlé)-tarte déstructurée au citron meringué.

+33 6 15 16 70 48

Txingar

Ascarat

