Baccarat Baccarat Baccarat, Meurthe-et-Moselle KIOSQUE EN FETE – NAWAK Baccarat Baccarat Catégories d’évènement: Baccarat

Meurthe-et-Moselle

KIOSQUE EN FETE – NAWAK Baccarat, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Baccarat. KIOSQUE EN FETE – NAWAK 2021-07-10 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-10

Baccarat Meurthe-et-Moselle Créé à Saint-Dié-des-Vosges en 2017, ces 4 passionnés de rock, pop et funk, ont un esprit « roots », idéal pour une soirée rock sympa ! NAWAK (guitare, basse, batterie et chant) puise son répertoire dans les grands noms de l’histoire de la musique actuelle sur ces 40 dernières années. Entre les classiques intemporels (The Who, Cure, Depech Mode, Rolling Stones, Doors, Pink Floyd), le groupe glisse quelques pépites décalées ou des titres dignes des meilleures face B. +33 3 83 76 35 37 http://www.ville-baccarat.com/ dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Baccarat, Meurthe-et-Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Baccarat Adresse Ville Baccarat lieuville 48.44958#6.73795