Kiosque en fête : le choeur « Emprise directe » en concert ! Square Trousseau, 8 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 08 octobre 2023

de 14h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Plus qu’une chorale, l’ensemble vocal polyphonique Emprise directe rassemble des chanteurs amateurs de la chanson francophone. Il interprète avec enthousiasme et émotion des chansons issues d’univers artistiques variés d’auteurs-compositeurs de la scène française d’hier et d’aujourd’hui.

Dans le cadre de « Kiosques en fête », venez découvrir en avant-première au Square Trousseau, Paris 12e, des extraits du prochain spectacle musical d’Emprise directe, qui sera présenté au public début 2024.

Et si ces voix polyphoniques, cette passion et cette convivialité vous donnaient aussi l’envie de rejoindre le groupe pour la prochaine saison, dans le 12ème arrondissement… !

Square Trousseau 2 rue Antoine Vollon 75012 Paris

Contact : https://www.emprisedirecte.com 0663691638 contact@emprisedirecte.com https://www.facebook.com/emprisedirecte

François Meiller Emprise directe en scène