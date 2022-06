KIOSQUE EN FETE – JEAN MICHEL REY

KIOSQUE EN FETE – JEAN MICHEL REY, 24 juillet 2022, . KIOSQUE EN FETE – JEAN MICHEL REY



2022-07-24 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-24 Prenez un accordéon, un guitare et des percussions… substituez parfois un ingrédient musical par un autre, mettez des musiciens pour lier le tout puis agitez… Cerise dur le gâteau, ajoutez un chanteur-animateur…

Servez rock, ronde, slow, valse et même tango ! Jean-Michel a puisé dans son délicieux répertoire afin que tous les enfants de 2 à 10 ans puissent bouger, se déhancher avec un seul mot d’ordre : s’a-mu-ser ! dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville