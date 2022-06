KIOSQUE EN FETE – HOPPY BUDDIES, 30 juillet 2022, .

KIOSQUE EN FETE – HOPPY BUDDIES



2022-07-30 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-30

C’est l’histoire d’une rencontre à l’école de musique de Baccarat… au fil des répétitions et des échanges, une convergence musicale émerge entre musiciens. Comme une évidence leur apparaît l’envie de créer leur propre formation. Trois pintes plus tard… Le nom du groupe est trouvé et le style définitivement adopté : indé, punk, rock et plus si affinités. « Hoppy Buddies » est né avec Flo (chant et guitare), Kate (basse), Gwen (guitare lead) et Max (batterie).

