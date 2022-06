KIOSQUE EN FETE – FMR

2022-08-06 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-06 Le répertoire de FMR (Fortuite Modulable Radio) survole les standards de la chanson française et internationale dans des interprétations personnelles soignées en version acoustiques ou électriques.

Au programme, des noms qui sonnent comme : Presley, Téléphone, Beatles, Halliday, Rolling Stones, Eicher, Credence Clearwater Revival, Cochran, Bashung, Dylan, Cabrel, Pink Floyds, Dutronc, Ferrer, Bowie, Sheller et ce n’est pas tout ! +33 3 83 75 13 37 http://www.ville-baccarat.com/ dernière mise à jour : 2022-06-22 par

