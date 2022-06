Kiosque en fête avec l’Orchestre de chambre de Paris Kiosque à musique du 20e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Du mercredi 01 juin 2022 au mercredi 06 juillet 2022

Du printemps à l’automne, les kiosques et jardins parisiens sont ouverts à la musique ! L’occasion pour nos musiciens de proposer à tous les passants un répertoire festif sous le kiosque du square Edouard Vaillant (20e). Le programme Mercredi 1er juin – 15h30

avec Ilyes Boufadden (hautbois), Florent Pujuila (clarinette) et Fany Maselli (basson) Samedi 11 juin – 15h30

avec Ilyes Boufadden (hautbois), Kevin Galy (clarinette) et Fany Maselli (basson) Mercredi 15 juin – 15h30

avec Justine Zieziulewicz (violon) et Claire Parruitte (alto) Mercredi 6 juillet – 15h30

avec Justine Zieziulewicz (violon), Aurélie Deschamps (alto) et Etienne Cardoze (violoncelle) Kiosque à musique du 20e arrondissement Square Edouard Vaillant 75020 Paris Contact : https://www.orchestredechambredeparis.com/action/kiosques-en-fete/ 09 70 80 80 70 billetterie@ocparis.com https://www.facebook.com/orchestredechambredeparis https://www.facebook.com/orchestredechambredeparis https://www.orchestredechambredeparis.com/action/kiosques-en-fete/

