Sportez-vous bien – Gym tonification générale
Kiosque du Pâtis
Montargis

Catégorie d'Évènement:
Montargis

Sportez-vous bien – Gym tonification générale

5 – 24 octobre

Kiosque du Pâtis

Programme 2023 Septembre – Octobre « Sportez-vous bien » : Activités sportives gratuites et tout public sur inscription !

Au programme : Gym tonification générale

Sur inscription au 02.38.95.10.72

Kiosque du Pâtis
Rue Renée de France, Montargis
Montargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T18:15:00+02:00 – 2023-10-05T19:00:00+02:00

2023-10-24T18:15:00+02:00
2023-10-24T19:00:00+02:00

Détails
Catégorie d'Évènement:
Montargis

Lieu
Kiosque du Pâtis

Adresse
Rue Renée de France, Montargis

Ville
Montargis

