Le 20 décembre 2023 : au Kiosque du Parc Salengro, de 14h15 à 17h30.

Déambulation déguisée, animée par une fanfare en centre-ville.

Au kiosque : remise de prix suite aux concours de déguisements et de pulls de noël des 06 et 13 démbre 2023, photos avec le père noël et concert de Gospel, avec crêpes, chocolats chauds et friandises.

Kiosque du Parc Roger-Salengro, Nevers Parc Roger-Salengro, 58000 Nevers

