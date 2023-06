Les vendredis du kiosque: groupe Deal M Kiosque du parc municipal Objat, 28 juillet 2023, Objat.

Objat,Corrèze

Soirée avec le groupe « Deal M ».

Buvette sur place

De 20h30 à 22h au kiosque du parc municipal.

Gratuit.

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 22:00:00.

Kiosque du parc municipal

Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Evening with the band « Deal M ».

Refreshments on site

From 8.30pm to 10pm at the bandstand in the municipal park.

Free

Velada con el grupo « Deal M ».

Bar de refrescos in situ

De 20.30 a 22.00 h en el quiosco de música del parque municipal.

Gratis

Abendveranstaltung mit der Gruppe « Deal M ».

Getränke vor Ort

Von 20:30 bis 22:00 Uhr am Kiosk im Stadtpark.

Kostenlos

