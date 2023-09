Les Soleillades – Les Estivales de Montrouge Kiosque du Parc Jean-Loup Metton – Allées Jean Jaurès Montrouge, 2 septembre 2023, Montrouge.

Les Soleillades – Les Estivales de Montrouge 2 et 3 septembre Kiosque du Parc Jean-Loup Metton – Allées Jean Jaurès Entrée Libre

Les Soleillades, qui clôturent les Estivales de Montrouge sont devenues au fil des années LE moment festif et convivial privilégié de la rentrée pour se retrouver, cette nouvelle édition a été pensée autour de ce qui relie les arts et le sport et en premier lieu le mouvement sous toutes ses formes.

À l’approche des Jeux Olympiques de 2024 et du centenaire des JO d’été, les performances artisticosportives sauront sensibiliser petits et grands au sport et à ses valeurs. Objectif vous faire partager le goût de ces pratiques et encourager les moins téméraires à participer aux mises en situation artistiques proposées par les compagnies partenaires.

Le programme

Des spectacles participatifs qui font une large place au mouvement (danse, sport, cirque). Pour faire bouger la rentrée !

Des ateliers pour tous les âges et tous les niveaux : entrez dans la compétition !

Un grand bal hip-hop qui revisite les bals d’antan.

Un espace locavore pour se restaurer et se rafraîchir.

Des spectacles qui bougent la rentrée

Danse verticale, trampoline, battles (« batailles », « joutes »), acrobaties circassiennes…. sont au programme de cette nouvelle édition des Soleillades sur le thème du mouvement, de l’art et du sport. Préparez-vous à sautiller, vous trémousser, faire des entrechats tout en affutant votre esprit de compétition !

Déambulations acrobatiques – Vélo BMX par Johnny Alone

Un spectacle à vélo looping dans lequel la mise en scène allie comédie et acrobaties !

Tout public, entrée libre. Samedi et le dimanche dès 16h. 6 sessions de 35 minutes chacune. Allées Jean Jaurès.

Battle de bandes-dessinées par la Compagnie Relief et Sonia Deschamps

En s’inspirant des codes du battle de manière détournée, guidés par le rythme live du DJ MC, des danseurs s’affrontent, évoluent ensemble, se dépassent. Maëlle Reat et Mona Granjon, deux dessinatrices, s’affrontent également dans un duel de bandes dessinées à la volée.

Tout public, entrée libre. Samedi à 18h30 et dimanche à 16h. Durée de 30 minutes, suivi d’un battle participatif. Parc Jean-Loup Metton.

Danse Basket Musique – Bounce Back par Kivuko Compagnie Christina Towle

Un trio d’interprètes pluridisciplinaires, à la fois musiciens, basketteurs et danseurs, se rencontre autour d’un ballon de basket. La chorégraphie et le match se confondent alors…

À partir de 7 ans, entrée libre. Samedi à 16h15 et dimanche à 11h30. Durée de 45 minutes. Allées Jean Jaurès.

Danse Verticale – Hissez-Émoi par la Compagnie Retouramont

Pionnière dans la pratique de la danse verticale, retrouvez la compagnie Retouramont dans les airs. Le dispositif permet de s’élever pour découvrir un point de vue éphémère et le hissage se fait collectivement par le public ou des passants sollicités.

À partir de 6 ans, entrée libre. Samedi à 16h et dimanche à 14h. Atelier participatif. Hôtel-de-Ville.

Entresort poétique – Columbia Circus par Cécile Léna

En tournée avec le Columbia Circus, Columbia la trapéziste s’apprête à monter sur scène. Plongez avec elle dans la mémoire de son histoire, soyez les derniers témoins de l’existence du chapiteau rouge de Columbia Circus.

À partir de 8 ans, entrée libre. Durée : 15 minutes – Samedi et dimanche toute la journée. Parc Jean-Loup Metton.

Freestyle Football par Footstyle

Le freestyle football, c’est l’art de jongler avec un ou plusieurs ballons de football en mélangeant acrobaties, danse et gestes footballistiques. Footstyle est Champion de France par équipe. Le show emmené par les Champions du Monde Gautier Fayolle et Clément Reubrecht saura autant ravir les fans de football que les amateurs.

À partir de 5 ans, entrée libre. Samedi à 16h15, 18h15 et 20h15, dimanche à 11h30, 14h15 et 17h30. Allées Jean Jaurès.

Cirque chorégraphique – Pulse par Kiai

Un espace rebondissant de 9 m de diamètre propulse les 6 acrobates dans un ballet aérien qui repousse les limites de la physique. Il n’y a plus de haut, de bas, de gravité, d’envers ni d’endroit… Terre et air finissent par se confondre.

À partir de 5 ans, entrée libre. Samedi à 20h et dimanche à 17h30 pour une durée de 32 minutes. Square des États-Unis.

Solo de contorsion et danse – Passages par une artiste associée à la Compagnie Hors Surface

Passages est une promenade qui se joue de l’humour et de la gravité. Une femme glisse, danse, se contorsionne… Est-elle emprisonnée ou protégée ?

Tout public, entre libre. Samedi à 18h et dimanche à 15h30 pour une durée de 30 minutes. Square des États-Unis.

Trampoline – Le poids des nuages par la Compagnie Hors Surface – Damien Droin

Dans l’espace du cirque, tout est possible. Sur et sous une immense toile de trampoline, les deux artistes incarnent le rêve d’Icare et la capacité de l’homme à se dépasser et se réinventer.

Tout public, entrée libre. Samedi à 18h35 et dimanche à 16h30. Square des États-Unis.

Danse roller – Boucle par la Compagnie Xuan Le

Boucle est un solo métissé de danse et de cirque qui interroge le mouvement dans nos vies. Xuan Le propose un parcours initiatique et émotionnel sur rollers.

Tout public, entrée libre. Samedi à 16h15, 17h40 et 20h45 pour une durée de 10 minutes. Parc Jean-Loup Metton.Danse roller – Reflet par la Compagnie Xuan Le

Danse roller – Reflet par la Compagnie Xuan Le

Spectacle hybride mêlant danse contemporaine, hip hop et roller, Reflet entraîne le public dans l’univers minimaliste et sensoriel de Xuan Le, Champion de freestyle slalom.

Tout public, entrée libre. Dimanche à 14h40 pour une durée de 40 minutes. Parc Jean-Loup Metton.

Spectacle – Fitness-trampoline par Spring-fit – Artistes Associés Cie Hors Surface

Démonstrations de cascades puis échauffement collectif : la séance de fitness-trampoline peut commencer !

Tout public, entrée libre. Samedi à 17h15 et dimanche à 14h pour une durée de 20 minutes. Allées Jean-Jaurès.

Les ateliers et jeux

Les Soleillades, c’est aussi le plaisir de partager des ateliers et des jeux en famille ou entre amis ! Faites parler votre fibre artistique tout en vous initiant à des pratiques sportives originales.

Danse et dessin – Battle Participatif par la Compagnie Relief et Sonia Deschamps

À l’issue du spectacle, les danseurs vous proposeront de se joindre à eux sur la piste pour une « bataille » de danse et de dessin en deux équipes. Laissez libre cours à votre talent artistique !

Tout public, entrée libre. Samedi à 19h et dimanche à 16h30 pour une durée de 45 minutes. Parc Jean-Loup Metton.

Initiation – Freestyle Football par Footstyle

Duels en 1 contre 1 et initiation de freestyle football.

À partir de 5 ans, entrée libre. Samedi à 16h15, 18h15 et 20h15, dimanche à 11h30, 14h15 et 17h30 pour une durée de 45 minutes avec 10 à 15 participants maximum. Sur les Allées Jean Jaurès.

Stands forains – Kermesses par le collectif Coax

Avec sa nouvelle création Kermesses, à mi-chemin entre happening musical et spectacle immersif, le collectif Coax invite le public à co-construire les stands d’une fête foraine en un nouvel espace artistique qui réinvente avec espièglerie la fête votive.

Tout public, entrée libre. Au Parc Jean-Loup Metton.

Ping-Pong électrique

Samedi 2 de 16h à 1h en continu et dimanche de 11h à 19h en continu.

Tengokulo Paradise

Samedi à 16h45 et dimanche à 12h20 pour une durée de 30 minutes.

Ball Hip-Hop par la Compagnie 6ème Dimension

La Compagnie 6ème dimension et ses danseurs vous entraîneront sur la piste pour une danse festive, collective et accessible à tous. Une excellente occasion pour conjuguer le plaisir de danser ensemble et de s’initier à quelques grands principes du hip hop sous une forme délibérément détournée et simplifiée bien sûr ! En partenariat avec le DJ Luckylocker.

Tout public, entrée libre. Samedi à 22h pour une durée de 1h. Parc Jean-Loup Metton.

Les animations pour tous

Tyrolienne, Rocher mobile, karting enfants, Kids Aventure…

Expo BD : Raconte-moi une histoire de sport

Exposition de dessinatrices et de dessinateurs qui investissent l’espace Détente pour nous raconter avec talent, poésie et humour un sport en bande-dessinée.

Samedi et dimanche toute la journée à l’espace détente,

L’espace détente et locavore

Un espace ressource pour se détendre, lire, pique-nique… Quoi de mieux que de consommer local pour la planète et sa santé ? C’est ce que nous proposent les restaurateurs montrougiens invités de cette nouvelle édition des Soleillades. De quoi se restaurer et se rafraîchir entre un atelier et un spectacle !

Les restaurateurs Montrougiens

Ho Madiana : La richesse de la cuisine antillaise alliée à la gastronomie française.

Hub’Ao : Les plats traditionnels des grandes régions du monde sous forme de bao (pain blanc moelleux cuit à la vapeur).

Jazz Coffee : Une cuisine française savoureuse.

La Boulangerie méditerranéenne : Une fabrique urbaine proposant des créations autour du pain aux levains naturels, des brioches, des pâtisseries boulangères, des feuilletages et des snacking salés gastronomiques.

Misato : Une cuisine asiatique et japonaise équilibrée et que du fait maison !

Kiosque du Parc Jean-Loup Metton – Allées Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès 92120 Montrouge Montrouge 92120 Quartier Jean Jaurès Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 12 76 76 https://www.ville-montrouge.fr/ Les Allées Jean Jaurès – réalisé

D’une avenue traversante à un espace de vie et de convivialité tourné vers les Montrougiens, les allées Jean Jaurès deviennent une promenade arborée de près d’un kilomètre entre la place de la Libération et la place Jean Jaurès.

Le Parc Jean Loup-Metton au sein des Allées est le plus grand de Montrouge, avec 10 000 m² dédiés à la verdure

Les Montrougiens peuvent en profiter tous les jours et se poser sur la pelouse de 6h à 23h.

les Allées Jean Jaurès sont piétonnes chaque dimanche de l’été à partir du mois de Juillet, de 14h à 18h.

Une grande pelouse, des parcs d’activités et des coins lecture pour se délasser. Métro (4) Mairie de Montrouge – Parking public attenant et Parking privé Place Emile Cresp

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T16:00:00+02:00 – 2023-09-02T23:59:00+02:00

2023-09-03T11:00:00+02:00 – 2023-09-03T19:00:00+02:00

©Ville de Montrouge