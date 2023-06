Dimanche sportif – Les Estivales de Montrouge Kiosque du Parc Jean-Loup Metton – Allées Jean Jaurès Montrouge, 9 juillet 2023, Montrouge.

Dimanche sportif – Les Estivales de Montrouge 9 juillet – 6 août, les dimanches Kiosque du Parc Jean-Loup Metton – Allées Jean Jaurès inscription sur place dans la limite des places disponibles

A l’arrivée de l’été, la Ville de Montrouge se met au diapason du pays tout entier et célèbre la culture du temps libre en famille dans une atmosphère résolument conviviale et intergénérationnelle, en allégeant l’esprit et le corps par la pratique artistique et sportive en plein-air

6 Journées sportives participatives.

Des activités éclectiques sportives devant le Kiosque à Musique et sur les Allées Jean Jaurès.

Sports le matin animés par des éducateurs sportifs diplômés municipaux.

Arts & sports l’après-midi animés par la Cie Relief

L’idée générale de la démarche est de sensibiliser le public au mouvement au sens large du terme, et, à l’approche des Jeux olympiques et paralympiques, au sport, ses valeurs… Il s’agit de créer une interaction entre l’art et le sport par le biais d’une offre culturelle hors les murs.

Deux niveaux d’interactions :

– D’une part, des performances artistiques à la croisée de la danse et d’autres disciplines sportives. Des performances danse-mouvement mettant à l’honneur le sport : des situations de matchs de foot ou de basket, ou encore un match de tennis, différents éléments scéniques rappelant le sport… le tout mis en scène et chorégraphié.

– D’autre part, une initiation ludique : à l’issue de chaque performance, les artistes invitent les spectateurs à participer eux-mêmes à des processus créatifs accessibles et sensoriels où ils expérimentent le croisement des disciplines. Il ne s’agit pas de proposer une initiation de foot ou de tennis, mais de proposer une approche ludique et artistique via le mouvement, avec un ballon par exemple, ou une balle de tennis, ou encore des bâtons de mobilité…

Un mouvement instinctif, réactif, créatif. Accessibles à tous, pour petits et grands.

. Zumba = 9 & 16/07 – de 10h à 13h(3×45’)

. Renforcement Musculaire = 23 & 30/07 – de 10h à 13h(3×45’)

. Cross training = 6/08 – de 10h à 13h (3×45’)

. Performance artistico-sportive & participative = 9 & 23/07

de 16h30 à 17h : performance de 17h à 18h : Atelier participatif

Kiosque du Parc Jean-Loup Metton – Allées Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès 92120 Montrouge Montrouge 92120 Quartier Jean Jaurès Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 12 76 76 https://www.ville-montrouge.fr/ Les Allées Jean Jaurès – réalisé

D’une avenue traversante à un espace de vie et de convivialité tourné vers les Montrougiens, les allées Jean Jaurès deviennent une promenade arborée de près d’un kilomètre entre la place de la Libération et la place Jean Jaurès.

Le Parc Jean Loup-Metton au sein des Allées est le plus grand de Montrouge, avec 10 000 m² dédiés à la verdure

Les Montrougiens peuvent en profiter tous les jours et se poser sur la pelouse de 6h à 23h.

les Allées Jean Jaurès sont piétonnes chaque dimanche de l’été à partir du mois de Juillet, de 14h à 18h.

Une grande pelouse, des parcs d’activités et des coins lecture pour se délasser. Métro (4) Mairie de Montrouge – Parking public attenant et Parking privé Place Emile Cresp

©Ville de Montrouge