Concert de Jazz moderne et Bossa Nova, le dimanche 3 septembre de 16h à 17h30 au kiosque du parc des Noues de Montereau-Fault-Yonne par le groupe Cool Boopers.

Le groupe « Cool Boppers » est un sextet de jazz dont le répertoire principal est à l’origine du nom. « Cool » pour jazz cool né vers 1949 sous l’impulsion de Miles Davis et « Boppers » pour le répertoire du hard bop influencé par Art Blakey, Sonny Rollins pour ne citer qu’eux. La musique proposée est un jazz accessible à tous, avec reprises personnalisées des grands standards du genre, mais aussi de la bossa nova. Le groupe est constitué d’un saxophone ténor, une trompette/bugle, un pianiste, un bassiste, un batteur et un guitariste. A l’origine ces 6 élèves de l’atelier jazz du conservatoire de Montereau, ont été formés par les saxophonistes Thomas Faure (Electro Deluxe) puis Philippe Lopes (et Jean François Petitjean). Kiosque du parc des noues 7 Bd de la République, 77130 Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne 77130 Seine-et-Marne Île-de-France 0164704414 https://www.ville-montereau77.fr Construit en ferronnerie française en respectant les courbes de l’Art Nouveau pour orner le parc de Noues à la manière du jardin du Luxembourg (Paris VIe), ce kiosque, inauguré en 2019, accueille des événements culturels au printemps et en été.

Montereau renoue ainsi avec la tradition du spectacle vivant et populaire en plein air (un kiosque à musique était implanté au même endroit de 1884 à 1964) Il retrouve également sa fonction première en permettant à chaque personne de s'y produire spontanément tout au long de l'année…

