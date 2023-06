Blues, Rock et Soul – Zic’o Kiosque 2023 Kiosque du parc des noues Montereau-Fault-Yonne, 15 juillet 2023, Montereau-Fault-Yonne.

Concert de Blues Rock et Soul, le samedi 15 juillet entre 20h et 23h au Kiosque du parc des noues par B.R.S Band.

Composé de musiciens pros et semi pros ils vous proposeront leurs covers revisités mais également leurs compos énergiques. Ils vous feront voyager dans leurs univers musicaux aux teintes blues rock et soul pour un moment riche en émotion. Leurs sections rythmiques battront le tempo et donneront envie de bouger. Leurs guitares vous transporteront et leur chanteuse vous transpercera de sa voix, son énergie et son émotion.

Présence de Food Truck sur place !

Kiosque du parc des noues 7 Bd de la République, 77130 Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne 77130 Seine-et-Marne Île-de-France 0164704414 https://www.ville-montereau77.fr Construit en ferronnerie française en respectant les courbes de l’Art Nouveau pour orner le parc de Noues à la manière du jardin du Luxembourg (Paris VIe), ce kiosque, inauguré en 2019, accueille des événements culturels au printemps et en été.

Montereau renoue ainsi avec la tradition du spectacle vivant et populaire en plein air (un kiosque à musique était implanté au même endroit de 1884 à 1964)

Il retrouve également sa fonction première en permettant à chaque personne de s’y produire spontanément tout au long de l’année… Gare SNCF de Montereau-Fault-Yonne

2023-07-15T20:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:00:00+02:00

©B.R.S Band