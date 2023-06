Musique Classique – Dimanche au Kiosque en collaboration avec le 23ème Festival Européen des Jeunes Talents Kiosque du parc des noues Montereau-Fault-Yonne, 9 juillet 2023, Montereau-Fault-Yonne.

Musique Classique – Dimanche au Kiosque en collaboration avec le 23ème Festival Européen des Jeunes Talents Dimanche 9 juillet, 16h00 Kiosque du parc des noues

Concert de musique classique (quatuor de Mozart et Quatuor de Beethoven) interprété par le Quatuor Mirage, le dimanche 9 juillet entre 16h et 17h30 au kiosque du parc des noues de Montereau-Fault-Yonne.

Fondé en 2020, le Quatuor Mirages est constitué de quatre instrumentistes, les violonistes Laetitia Amblard et Constant Clermont, l’altiste Chloé Lecoq et le violoncelliste Arthur Heuel, obtiennent leur Licence de musique de chambre en 2022.).

L’ensemble remporte le 1er prix à l’unanimité du Concours Via Nova grâce à l’interprétation du quatuor de Schubert La Jeune Fille et la Mort.

Il reçoit également le Prix des Cordes en ballade, décerné par le Quatuor Debussy lors du 34e Concours européen de musique d’ensemble de la FNAPEC.

Kiosque du parc des noues 7 Bd de la République, 77130 Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne 77130 Seine-et-Marne Île-de-France 0164704414 https://www.ville-montereau77.fr Construit en ferronnerie française en respectant les courbes de l’Art Nouveau pour orner le parc de Noues à la manière du jardin du Luxembourg (Paris VIe), ce kiosque, inauguré en 2019, accueille des événements culturels au printemps et en été.

Montereau renoue ainsi avec la tradition du spectacle vivant et populaire en plein air (un kiosque à musique était implanté au même endroit de 1884 à 1964)

Il retrouve également sa fonction première en permettant à chaque personne de s’y produire spontanément tout au long de l’année… Gare SNCF de Montereau-Fault-Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T16:00:00+02:00 – 2023-07-09T17:30:00+02:00

©Quatuor Mirage