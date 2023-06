Funk, Soul et Jazz – Zic’o Kiosque 2023 Kiosque du parc des noues Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne Catégories d’Évènement: Montereau-Fault-Yonne

Concert du groupe ORBEATERS, samedi 1er juillet de 20h à 23h au kiosque du parc des noues de Montereau-Fault-Yonne.

Orbeaters est un groupe créé en 2018, mêlant deep funk du début 70’s à des sonorités plus modernes, avec des influences soul, jazz ou encore hip-hop. Des rythmes à la pesanteur élevée font graviter mélodies cosmiques et harmonies stellaires, pour une odyssée du groove qui sillonne entre l’espace et le temps. Josy (chant), Baptiste (batterie), Cécile (basse), Arnaud (clavier), Brice (saxophone) et Anthony (guitare) nous emmènent pour un tour dans leur univers.

Présence de Food Truck sur place ! Kiosque du parc des noues 7 Bd de la République, 77130 Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne 77130 Seine-et-Marne Île-de-France 0164704414 https://www.ville-montereau77.fr Construit en ferronnerie française en respectant les courbes de l’Art Nouveau pour orner le parc de Noues à la manière du jardin du Luxembourg (Paris VIe), ce kiosque, inauguré en 2019, accueille des événements culturels au printemps et en été.

Montereau renoue ainsi avec la tradition du spectacle vivant et populaire en plein air (un kiosque à musique était implanté au même endroit de 1884 à 1964) Il retrouve également sa fonction première en permettant à chaque personne de s’y produire spontanément tout au long de l’année… Gare SNCF de Montereau-Fault-Yonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

