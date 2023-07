L’été au kiosque | Kernelyd (Concert & bal folk) Kiosque du parc de Robersart Wambrechies, 2 septembre 2023, Wambrechies.

L’été au kiosque | Kernelyd (Concert & bal folk) Samedi 2 septembre, 16h00 Kiosque du parc de Robersart Gratuit

Le groupe KERNELYD, formé d’une quinzaine de personnes, propose des airs traditionnels de musiques et de chants, destinés à faire danser les gens… De quoi voguer parmi les différentes danses folkloriques.

On y retrouve des morceaux typiques des bals folks de la région : mazurkas, polkas, cercles circassiens, chapelloises, scottishes, bourrées, danses flamandes, valses…

Un beau rendez-vous en perspective au kiosque de Robersart.

Gratuit. Les dates au kiosque sont susceptibles d’être annulées en fonction des conditions météorologiques.

– Un été au kiosque est un dispositif initié par la Ville de Wambrechies depuis 2021. Il court du mois de juin au mois de septembre, les samedis et dimanches.

Ce dispositif a pour but de proposer gratuitement la scène du kiosque comme moyen d’expression musicale, artistique, sportive et culturelle à quiconque souhaitant s’y produire. Aucune sélection n’est établie et chaque créneau est octroyé selon la méthode « premier(e) arrivé(e), premier(e) servi(e) »-

Infos : actionculture@wambrechies.fr / 06.24.91.54.33 / www.wambrechies.fr

Kiosque du parc de Robersart parc de robersart Wambrechies 59118 Nord [{« link »: « mailto:actionculture@wambrechies.fr »}, {« link »: « http://www.wambrechies.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T16:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

bal kernelyd

Kernelyd