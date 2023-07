L’été au kiosque | Arts martiaux par l’Ecole de l’Eveil Kiosque du parc de Robersart Wambrechies, 27 août 2023, Wambrechies.

L’asso wambrecitaine L’école de l’éveil emmenée par Marc-Henri Gaspard vous fait découvrir ses arts martiaux :

Qi Gong & Taichi, basés sur la pratique simultanée de l’attention à la conscience, de la respiration et de mouvements de gymnastique très doux, et le Kung-Fu, dans ses styles de Shaolin pratiqués à main nue ou avec armes.

Vous pouvez si vous le souhaitez ramener vos tapis pour pratiquer de concert avec les professeurs de l’asso.

Gratuit. Les dates au kiosque sont susceptibles d’être annulées en fonction des conditions météorologiques.

– Un été au kiosque est un dispositif initié par la Ville de Wambrechies depuis 2021. Il court du mois de juin au mois de septembre, les samedis et dimanches.

Ce dispositif a pour but de proposer gratuitement la scène du kiosque comme moyen d’expression musicale, artistique, sportive et culturelle à quiconque souhaitant s’y produire. Aucune sélection n’est établie et chaque créneau est octroyé selon la méthode « premier(e) arrivé(e), premier(e) servi(e) »-

Infos : actionculture@wambrechies.fr / 06.24.91.54.33 / www.wambrechies.fr

Kiosque du parc de Robersart parc de robersart Wambrechies 59118 Nord [{« link »: « https://www.ecoledeleveil.fr/ »}, {« link »: « https://www.wambrechies.fr/actualites/la-rencontre-de-marc-henri-gaspard-champion-de-france-de-kung-fu-shaolin »}, {« link »: « mailto:actionculture@wambrechies.fr »}, {« link »: « http://www.wambrechies.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T16:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00

