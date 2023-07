L’été au kiosque | La bête à 6 pattes Kiosque du parc de Robersart Wambrechies, 20 août 2023, Wambrechies.

L’été au kiosque | La bête à 6 pattes Dimanche 20 août, 16h00 Kiosque du parc de Robersart Gratuit

Originaires de la ville de Comines et de ses environs, les 4 membres de la Bête à 6 pattes forment un groupe de musique éclectique et acoustique à variations instrumentales (guitare, basse, batterie, accordéon, ukulélé, flûte…) et vocales…

François, Franz, Den’s et Carry vous emmènerons au gré de leur compositions et reprises personnalisées, mêlant jolis moments musicaux et histoires à écouter.

Gratuit. Les dates au kiosque sont susceptibles d’être annulées en fonction des conditions météorologiques.

– Un été au kiosque est un dispositif initié par la Ville de Wambrechies depuis 2021. Il court du mois de juin au mois de septembre, les samedis et dimanches.

Ce dispositif a pour but de proposer gratuitement la scène du kiosque comme moyen d’expression musicale, artistique, sportive et culturelle à quiconque souhaitant s’y produire. Aucune sélection n’est établie et chaque créneau est octroyé selon la méthode « premier(e) arrivé(e), premier(e) servi(e) »-

Infos : actionculture@wambrechies.fr / 06.24.91.54.33 / www.wambrechies.fr

La bête à 6 pattes