L’été au kiosque | Atelier tralala organisé par Les Goguettes Dimanche 13 août, 16h00 Kiosque du parc de Robersart Gratuit

Le choeur éphémère des Goguettes se produit le plus souvent pour des causes solidaires et aussi pour le plaisir de créer du lien à l’instant T. Cette chorale solidaire et participative vous offre aujourd’hui une dizaine de chants (variété française / classique / chants du monde) auxquels s’ajoutent des moments chantés en commun avec le public !

Gratuit. Les dates au kiosque sont susceptibles d’être annulées en fonction des conditions météorologiques.

– Un été au kiosque est un dispositif initié par la Ville de Wambrechies depuis 2021. Il court du mois de juin au mois de septembre, les samedis et dimanches.

Ce dispositif a pour but de proposer gratuitement la scène du kiosque comme moyen d’expression musicale, artistique, sportive et culturelle à quiconque souhaitant s’y produire. Aucune sélection n’est établie et chaque créneau est octroyé selon la méthode « premier(e) arrivé(e), premier(e) servi(e) »-

Infos : actionculture@wambrechies.fr / 06.24.91.54.33 / www.wambrechies.fr

Kiosque du parc de Robersart parc de robersart Wambrechies 59118 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T16:00:00+02:00 – 2023-08-13T17:30:00+02:00

chorale participation

Les goguettes