L’été au kiosque | Zumba ! Samedi 29 juillet, 16h00 Kiosque du parc de Robersart Gratuit

Animatrice sportive, Julie Meulewater fait vibrer les planches du kiosque au rythme de la Zumba ! Enfants & adultes, initiés ou débutants : ses cours sont ouverts à tous !

Gratuit. Les dates au kiosque sont susceptibles d’être annulées en fonction des conditions météorologiques.

– Un été au kiosque est un dispositif initié par la Ville de Wambrechies depuis 2021. Il court du mois de juin au mois de septembre, les samedis et dimanches.

Ce dispositif a pour but de proposer gratuitement la scène du kiosque comme moyen d’expression musicale, artistique, sportive et culturelle à quiconque souhaitant s’y produire. Aucune sélection n’est établie et chaque créneau est octroyé selon la méthode « premier(e) arrivé(e), premier(e) servi(e) »-

Infos : actionculture@wambrechies.fr / 06.24.91.54.33 / www.wambrechies.fr

Kiosque du parc de Robersart parc de robersart Wambrechies 59118 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T16:00:00+02:00 – 2023-07-29T17:30:00+02:00

sport zumba

Julie Meulewater