L’été au kiosque | La balade de Marie-Reine et Arnold Kiosque du parc de Robersart Wambrechies, 16 juillet 2023, Wambrechies.

Par la Cie Boum dans ton coeur

Et si Marie-Reine et Arnold déambuler dans vos rues, dans vos campagnes, dans vos évènements particuliers ou juste comme ça ?

A la rencontre des habitants avec un message, une émotion à partager, un sourire, un moment qui laissera une trace dans le cœur.

Qui sont-ils ?

Ce couple est un peu comme les oiseaux de l’amour : ils sont inséparables depuis 63 ans. Ils aiment se balader, déambuler à la rencontre d’autrui.

Marie-reine – Lorette François

Marie-Reine est la femme d’Arnold, elle n’a plus toute sa tête, elle se perd sans cesse, dans les mots, dans la rue, dans ses souvenirs.

Alors, elle se laisse surprendre par l’instant présent, par les rencontres. Douce et espiègle, elle aime discuter de tout et de rien, exprimer des souvenirs de sa jeunesse lorsqu’ils reviennent.

Arnold – Geoffrey Gerardeaux

Arnold est cet homme qui ne paie pas de mine mais dont l’existence est chargée d’histoires passionnantes.

Il est très curieux, jovial et à la mentalité blagueuse, alors si vous le rencontrez, discutez avec lui.

Il vous apprendra sûrement une anecdote ou deux, ou vous surprendra !

– Un été au kiosque est un dispositif initié par la Ville de Wambrechies depuis 2021. Il court du mois de juin au mois de septembre, les samedis et dimanches.

Ce dispositif a pour but de proposer gratuitement la scène du kiosque comme moyen d’expression musicale, artistique, sportive et culturelle à quiconque souhaitant s’y produire. Aucune sélection n’est établie et chaque créneau est octroyé selon la méthode « premier(e) arrivé(e), premier(e) servi(e) »-

Infos : actionculture@wambrechies.fr / 06.24.91.54.33 / www.wambrechies.fr

Kiosque du parc de Robersart parc de robersart Wambrechies 59118 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T16:00:00+02:00 – 2023-07-16T17:30:00+02:00

marionnettes kiosque

Cie Boum dans ton coeur