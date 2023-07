Un été au kiosque | Crystal Bullet & The Flying Chickens Kiosque du parc de Robersart Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies Un été au kiosque | Crystal Bullet & The Flying Chickens Kiosque du parc de Robersart Wambrechies, 9 juillet 2023, Wambrechies. Un été au kiosque | Crystal Bullet & The Flying Chickens Dimanche 9 juillet, 16h00 Kiosque du parc de Robersart Gratuit Le groupe wambrecitain Crystal Bullet & The Flying Chicken (C.A.L.R.E.W) joue à domicile !

Sortez les cuivres, la batterie et les guitares, ça va danser sur le kiosque de Wambrechies. Gratuit. Les dates au kiosque sont susceptibles d’être annulées en fonction des conditions météorologiques. – Un été au kiosque est un dispositif initié par la Ville de Wambrechies depuis 2021. Il court du mois de juin au mois de septembre, les samedis et dimanches.

Ce dispositif a pour but de proposer gratuitement la scène du kiosque comme moyen d’expression musicale, artistique, sportive et culturelle à quiconque souhaitant s’y produire. Aucune sélection n’est établie et chaque créneau est octroyé selon la méthode « premier(e) arrivé(e), premier(e) servi(e)« – Infos : actionculture@wambrechies.fr / 06.24.91.54.33 / www.wambrechies.fr Kiosque du parc de Robersart parc de robersart Wambrechies 59118 Nord [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100068836251586 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/calrew »}, {« link »: « mailto:actionculture@wambrechies.fr »}, {« link »: « http://www.wambrechies.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

