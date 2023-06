les Chasse Patates Kiosque du parc Charles de Gaulle Houilles, 2 septembre 2023, Houilles.

les Chasse Patates Samedi 2 septembre, 18h30 Kiosque du parc Charles de Gaulle gratuit

Après plusieurs saisons de classiques, d’étapes et de tours de piste à la force du mollet, Les Chasses Patates gravent leurs propres sillons où ils prennent la roue des plus grands champions : Raymond Poulidor, Bernard Hinaud, Eddy Merckx, Daniel Mangeas… En pleine échappée, au cœur du peloton ou devant la voiture balai, venez encourager les coureurs les plus déjantés du rock’n’roule, Laurent Mignon, Guillaume Traîneur, Éric Van der de Poel et Jean Bernard François !!!

Kiosque du parc Charles de Gaulle parc Charles de Gaulle – 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France

