Terrasse d’été Kiosque du Jardin de Serrès Fosses, 6 juillet 2023, Fosses.

Terrasse d’été Jeudi 6 juillet, 16h00 Kiosque du Jardin de Serrès Entrée libre, gratuit

Stands d’animation, activités manuelles, parcours sportifs et jeux d’eau pour les petits et les plus grands animeront le jeudi 6 juillet 2023 de 16h à 20h.

Kiosque du Jardin de Serrès Rue Fernand Picquette 95470 Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T16:00:00+02:00 – 2023-07-06T20:00:00+02:00

2023-07-06T16:00:00+02:00 – 2023-07-06T20:00:00+02:00

été summer