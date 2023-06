Concert – KOMASI (Cumbia, Mandingue, Afrobeat psychédélique) Kiosque du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, 9 juillet 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Concert – KOMASI (Cumbia, Mandingue, Afrobeat psychédélique) Dimanche 9 juillet, 17h00 Kiosque du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye En plein air

Rencontre avec trois personnalités, trois insatiables globe-trotteurs qui abolissent joyeusement les frontières et font fi des étiquettes réductrices : un voyage métissé qui promet un dépaysement absolu !

Mariage réussi entre cumbia mandingue et afrobeat psychédélique, Komasi mélange 3 continents, 3 cultures et 3 univers. L’Afrique avec le Burkinabè Koto Brawa, son incroyable voix chaude et ses percus, promesses de transe mystique. L’Amérique avec le Chilien Mauricio Santana, sa guitare aux rythmiques latines et son rap en Espagnol qui donnent une furieuse envie de danser. L’Europe avec le Français Simon Chenet, sa terrible guitare swing au groove « feel-good ». Comme en cuisine, les ingrédients se marient à merveille pour former une saveur unique, originale et personnelle. Vous êtes attendus pour cette première dégustation.

Distribution :

Koto Brawa : batterie, chant

Mauricio Santana : guitare, chant

Simon Chenet : guitare

https://www.komasi-music.com/

Kiosque du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye Place Charles De Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.komasi-music.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T17:00:00+02:00 – 2023-07-09T19:00:00+02:00

2023-07-09T17:00:00+02:00 – 2023-07-09T19:00:00+02:00

© Jessica Bernardo