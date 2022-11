Wambrechies : Rencontre avec Saint Nicolas Kiosque du Château de Robersart Wambrechies Catégories d’évènement: Nord

Wambrechies : Rencontre avec Saint Nicolas Kiosque du Château de Robersart, 6 décembre 2022, Wambrechies. Wambrechies : Rencontre avec Saint Nicolas Mardi 6 décembre, 18h30 Kiosque du Château de Robersart Mardi 6 décembre 2022 à 18h30, kiosque du parc de Robersart. Kiosque du Château de Robersart Château de robersart Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France Venez accueillir Saint Nicolas, suivi bien évidemment du père fouettard, venu distribuer bonbons & surprises à tous les enfants !

2022-12-06T18:30:00+01:00

Ville de Wambrechies

