Début : 2024-01-06 15:00:00

fin : 2024-01-06 Atelier créatif (sur réservation), blindtest et dégustation de galette des rois !.

Rendez-vous au kiosque du centre-ville le samedi 6 janvier pour une après-midi riche en animations ! Dès 15h, venez profiter de : * Ateliers créatifs avec PAPELI : décore ta couronne

ATTENTION atelier sur réservation, nombre de places limité à 70 !

Pour vous inscrire, contactez-nous :

• Par téléphone au 05 58 41 79 00

• Par mail à tourisme@hossegor.fr * Blintest avec la hôte de noël de l’Office de Tourisme

* Dégustation de galette des rois ! Venez nombreux ! ** Au Studio 40 en cas de pluie .

Kiosque du centre-ville Place de la Concorde

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

