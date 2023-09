Journée Polynésienne Kiosque du centre-ville Soorts-Hossegor, 30 septembre 2023, Soorts-Hossegor.

Soorts-Hossegor,Landes

À l’occasion du jumelage entre Soorts-Hossegor et Tairapu-Ouest, une délégation tahitienne nous fera l’honneur de partager ses traditions.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 17:00:00. .

Kiosque du centre-ville Place de la Concorde

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the twinning between Soorts-Hossegor and Tairapu-Ouest, a Tahitian delegation will honor us by sharing their traditions

Con motivo del hermanamiento entre Soorts-Hossegor y West Tairapu, una delegación tahitiana nos hará el honor de compartir con nosotros sus tradiciones

Anlässlich der Städtepartnerschaft zwischen Soorts-Hossegor und Tairapu-West wird uns eine tahitische Delegation die Ehre erweisen, ihre Traditionen mit uns zu teilen

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Hossegor