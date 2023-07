Festival des Bords de Loire – Happy Brass Band kiosque du Canal Beaulon, 11 août 2023, Beaulon.

Beaulon,Allier

Le festival des Bords de la Loire vous propose une soirée avec de la musique Jazz. Les entrées sont gratuites..

2023-08-11 19:00:00 fin : 2023-08-12 . .

kiosque du Canal

Beaulon 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Bords de la Loire festival offers an evening of jazz music. Admission is free.

El festival Bords de la Loire ofrece una velada de música jazz. La entrada es gratuita.

Das Festival des Bords de la Loire bietet Ihnen einen Abend mit Jazzmusik. Die Eintritte sind kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire