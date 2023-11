NOËL 2023 • Photo polaroïd avec le Père-Noël Kiosque d’Hossegor Soorts-Hossegor, 24 décembre 2023, Soorts-Hossegor.

Soorts-Hossegor,Landes

Rendez-vous le 24 décembre au kiosque d’Hossegor, en face de la Mairie, pour rencontrer le Père-Noël et repartir avec votre photo polaroïd en souvenir !.

2023-12-24 fin : 2023-12-24 . .

Kiosque d’Hossegor Place de la Concorde

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



Meet Santa Claus on December 24th at the kiosk in Hossegor, in front of the town hall, and leave with your Polaroid photo as a souvenir!

Venga a conocer a Papá Noel el 24 de diciembre en el quiosco de Hossegor, frente al ayuntamiento, y llévese una foto Polaroid de recuerdo

Treffen Sie sich am 24. Dezember am Kiosk von Hossegor, gegenüber dem Rathaus, um den Weihnachtsmann zu treffen und mit Ihrem Polaroidfoto als Andenken nach Hause zu gehen!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Hossegor