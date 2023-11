NOËL 2023 • Rencontre avec le Père-Noël Kiosque d’Hossegor Soorts-Hossegor, 16 décembre 2023, Soorts-Hossegor.

Soorts-Hossegor,Landes

Venez rencontrer le père Noël dans les rues de la ville et dans son chalet au Kiosque en face de la Mairie.

2023-12-16 fin : 2023-12-20 18:00:00. .

Kiosque d’Hossegor Place de la Concorde

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and meet Santa Claus in the streets of the town and in his chalet at the Kiosk opposite the Town Hall

Ven a conocer a Papá Noel en las calles de la ciudad y en su chalet del Kiosco situado frente al Ayuntamiento

Treffen Sie den Weihnachtsmann in den Straßen der Stadt und in seiner Hütte am Kiosk gegenüber dem Rathaus

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Hossegor