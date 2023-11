Rencontre avec Saint-Nicolas Kiosque de Wambrechies Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies Rencontre avec Saint-Nicolas Kiosque de Wambrechies Wambrechies, 6 décembre 2023, Wambrechies. Rencontre avec Saint-Nicolas Mercredi 6 décembre, 18h30 Kiosque de Wambrechies Entrée libre Il n’est plus tout jeune et se hâte donc avec lenteur, mais derrière sa longue barbe blanche se cache toujours un sourire… Le voici qui arrive, il n’est plus bien loin maintenant : Saint Nicolas donne rendez-vous à tous les enfants tout à l’heure, à 18h30, sur le kiosque, pour leur offrir tendresse, attention, bonbons & surprises ! Rendez-vous au kiosque du parc de Robersart.

Entrée uniquement par la grille rue Obert. Kiosque de Wambrechies Parc de Robersart, Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Rencontre Saint-Nicolas SB – Service Communication Ville de Wambrechies Détails Catégories d'Évènement: Nord, Wambrechies Autres Lieu Kiosque de Wambrechies Adresse Parc de Robersart, Wambrechies Ville Wambrechies Departement Nord

