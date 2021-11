Quevauvillers Médiathèque communautaire de Quevauvillers Quevauvillers, Somme Kiosque de lecture Médiathèque communautaire de Quevauvillers Quevauvillers Catégories d’évènement: Quevauvillers

Somme

Kiosque de lecture Médiathèque communautaire de Quevauvillers, 22 janvier 2022, Quevauvillers. Kiosque de lecture

Médiathèque communautaire de Quevauvillers, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Retrouvons-nous afin de partager nos coups de coeur en lecture, musique, dvd… et bien sur, une parenthèse sur le thème : Aimons toujours ! aimons encore !

passe sanitaire obligatoire

Partageons nos coups de coeur ! Médiathèque communautaire de Quevauvillers 80710 Quevauvillers Quevauvillers Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Quevauvillers, Somme Autres Lieu Médiathèque communautaire de Quevauvillers Adresse 80710 Quevauvillers Ville Quevauvillers lieuville Médiathèque communautaire de Quevauvillers Quevauvillers