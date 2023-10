Neuilly-sur-Marne – Balade autour des parcs Kiosque de la place Stalingrad Neuilly-sur-Marne Catégories d’Évènement: Neuilly-sur-Marne

Seine-Saint-Denis Neuilly-sur-Marne – Balade autour des parcs Kiosque de la place Stalingrad Neuilly-sur-Marne, 22 octobre 2023, Neuilly-sur-Marne. Neuilly-sur-Marne – Balade autour des parcs Dimanche 22 octobre, 10h00 Kiosque de la place Stalingrad Kiosque de la place Stalingrad Place Stalingrad – Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Centre – Bords de Marne – Coulée Verte Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T11:30:00+02:00

2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T11:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Neuilly-sur-Marne, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Kiosque de la place Stalingrad Adresse Place Stalingrad - Neuilly-sur-Marne Ville Neuilly-sur-Marne Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Kiosque de la place Stalingrad Neuilly-sur-Marne latitude longitude 48.854489;2.532848

Kiosque de la place Stalingrad Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuilly-sur-marne/