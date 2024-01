Balade contée Marche du temps profonde en Forêt Verte Kiosque de la forêt Verte Houppeville Catégories d’Évènement: Houppeville

Balade contée Marche du temps profonde en Forêt Verte
Dimanche 21 avril 2024, 09h30
Kiosque de la forêt Verte
12 ans, GRATUIT

Début : 2024-04-21T09:30:00+02:00 – 2024-04-21T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-21T09:30:00+02:00 – 2024-04-21T12:30:00+02:00 Des étapes contées et des expériences de nature pour ressentir, se ressourcer, se questionner et partager. Kiosque de la forêt Verte Route forestière du parc, Houppeville, Forêt Verte Houppeville 76770 Seine-Maritime Normandie 02 35 52 93 20 https://mrn.metropole-rouen-normandie.fr/maisons-des-forets-de-la-metropole https://www.facebook.com/Maisonsdesforets [{« type »: « email », « value »: « maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr »}] Située sur de bons sols, au nord de Rouen, la Forêt domaniale Verte porte de magnifiques futaies de hêtres et est riche d’une longue histoire !

Autrefois appelée Silveison, la Forêt a longtemps appartenu aux moines de l'Abbaye Saint-Ouen de Rouen. Ce n'est qu'à la Révolution qu'elle est devenue domaniale.

