Seine-Maritime Randonnée en Forêt Verte Kiosque de la forêt Verte Houppeville, 24 septembre 2023, Houppeville. Randonnée en Forêt Verte Dimanche 24 septembre, 14h00 Kiosque de la forêt Verte Tout public à partir de 5 ans, inscription obligatoire (max 30 personnes) Facile – Tous niveaux – 6 km

Animée par la Métropole Kiosque de la forêt Verte Route forestière du parc, Houppeville, Forêt Verte Houppeville 76770 Seine-Maritime Normandie 02 35 52 93 20 https://mrn.metropole-rouen-normandie.fr/maisons-des-forets-de-la-metropole https://www.facebook.com/Maisonsdesforets [{« type »: « email », « value »: « maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr »}] Située sur de bons sols, au nord de Rouen, la Forêt domaniale Verte porte de magnifiques futaies de hêtres et est riche d’une longue histoire !

Autrefois appelée Silveison, la Forêt a longtemps appartenu aux moines de l’Abbaye Saint-Ouen de Rouen. Ce n’est qu’à la Révolution qu’elle est devenue domaniale. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T14:00:00+02:00 – 2023-09-24T16:00:00+02:00

